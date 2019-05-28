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إفطار جماعي لقروب «الأوفياء» يجمع الأحبة

كتبه صحيفة البلادaccess_time23 / رمضان / 1440 هـ      28 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – خالد بن مرضاح

اقام قروب الأوفياء الإفطار الجماعي الذي نظمه أعضاء القروب في أحد المطاعم بجدة، بحضور عدد من أعضائه وهم: خلف الغامدي رئيس القروب، بدر العباسي، جمال بنون، عبدالله القبيع، سعيد الداموك، نزار العلي، محمد النوساني، صقر العمري، محمد العجلان، علي الشهري، نهاد شاهين، خالد بن مرضاح.

وكان الهدف من إقامة الإفطار الجماعي ليلتقي الأحباب والأصدقاء على مائدة واحدة في توقيت واحد ، فتجمع الغائب بالحاضر والقريب بالبعيد لتوطيد العلاقات وزيادة المحبة والتواصل والألفة و لمّ الشمل، وتنمية الحس الاجتماعي. وعبر جميع أعضاء قروب الأوفياء عن سعادتهم بهذا الافطار الجماعي وجمعهم في مكان واحد على سفرة واحدة.

صحيفة البلاد

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