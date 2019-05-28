إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تحسين إمدادات المياه بجدة

جدة : البلاد

أعلنت شركة المياه الوطنية إطلاق المرحلة الثالثة والرئيسية من برنامج تحسين إمدادات المياه في محافظة جدة، حيث تضمنت إغلاق محطة تعبئة أشياب (ك 14) بجنوب المحافظة ثاني أكبر محطة أشياب بعد إغلاق الفيصلية، إذ ضخت كامل الكميات المخصصة للمحطة المقدرة بـ 40 ألف متر مكعب يوميًا في الشبكة العامة، والوصول لمرحلة الضخ المستمر بالمياه عبر الشبكات على مدار الساعة في 97% من الأحياء المخدومة بالشبكة بمحافظة جدة لأول مرة في تاريخ المحافظة، ليصل عدد الأحياء المستفيدة من خدمة الضخ المستمر عبر الشبكات 76 حيًا.

وأوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن الشركة بالقطاع الغربي استطاعت بعد اكتمال مشاريع تأهيل الشبكات والبنى التحتية وإعادة هندسة المنظومة التشغيلية بالكامل وتوزيعها بالتعاون مع شركاءها بقطاع المياه من القفز بكميات المياه الإجمالية التي يتم توزيعها حاليًا بشكل يومي بجدة بنسبة 34%، وذلك بعد اكتمال المرحلة الثالثة وتشغيلها مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عامين عند بداية البرنامج، لتصل هذا العام إلى أكثر من مليون ونصف م3 يوميًا عبر الشبكات، تمثل ما يقارب 90% من كميات الطلب الإجمالي على المياه في محافظة جدة.

وأكد المهندس محمد الغامدي أن الشركة بالقطاع الغربي تعمل بوتيرة متسارعة في تنفيذ أعمالها ومشاريعها الخدمية، ورفع مستوى الخدمات المائية والبيئية المقدمة بمحافظة جدة وعموم منطقة مكة المكرمة إلى مستهدفات رؤية 2030، وذلك لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تلبية احتياجات السكان والمواطنين.