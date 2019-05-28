أمانة الطائف تدرب العاملين على استخدام المصورات الفضائية و GIS

الطائف : ولاء بارحيم
نظمت أمانة الطائف اليوم الثلاثاء ورشة عمل تدريبية لاستخدام المصورات الفضائية و الجوية و نظم المعلومات الجغرافية GIS في رصد و مراقبة و متابعة مواقع التعديات العشوائية بالمحافظة بحضور أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل.
وعقدت الورشة في قاعة بلدية غرب الطائف الفرعية و شارك في الورشة لجان التعديات بالمحافظة والمساعد لوكيل الخدمات للبلديات الفرعية المهندس فيصل الزهراني
و المختصون بالبلديات الفرعية وقدمها المهندس إبراهيم طلبة من مركز الحاسب الآلي في الأمانة.
وتطرقت محاور الورشة إلى التعريف بنظم المعلومات الجغرافية و المصورات الفضائية و الجوية و الأهمية المكانية
لمحافظة ومدينة الطائف بالإضافة إلى التعريف بالتقسيم الإداري للمحافظة والنطاق الإشرافي للأمانة
كما سلطت الضوء على أهم مواقع المشاريع الحكومية بالطائف مثل مشاريع الطائف الجديد
(المطار الدولي الجديد ، وداي التقنية ، سوق عكاظ ، المنطقة الصناعية ، المدينة الجامعية ، ميدان الهجن)
و مشاريع وزارة الإسكان والتي تشمل مخططات (ضاحية الإسكان، مدينة الورد ، الأزهار ، البهيتاء)، بالإضافة إلى مشاريع وزارة النقل .
واستعرضت الورشة نماذج من استخدام المصورات الفضائية و الجوية في رصد التعديات على الأراضي الحكومية ونماذج من استخدام خريطة الأساس الأمانة في رصد التعديات على الأراضي الحكومية
كما استعرضت أهم طبقات خريطة الأساس المهمة في كتابة استمارة معاينة ، وحصر الأحداث ، ومحضر لجنة التعديات .
وتناول اللقاء محاور النطاق العمراني ، والمخططات المعتمدة ، ومسارات الأودية ، ومواقع التخصيص الحكومي ، والقري والهجر ، علاوة على استخدام برنامج (Google Earth) للتعرف على تاريخ حدوث التعديات .
و شملت الورشة تدريباً عملياً للمراقبين على استخدام الهواتف الذكية في رصد وتسجيل مواقع التعديات والوصول إليها .