أمانة الطائف تدرب العاملين على استخدام المصورات الفضائية و GIS

الطائف : ولاء بارحيم

نظمت أمانة الطائف اليوم الثلاثاء ورشة عمل تدريبية لاستخدام المصورات الفضائية و الجوية و نظم المعلومات الجغرافية GIS في رصد و مراقبة و متابعة مواقع التعديات العشوائية بالمحافظة بحضور أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل.

وعقدت الورشة في قاعة بلدية غرب الطائف الفرعية و شارك في الورشة لجان التعديات بالمحافظة والمساعد لوكيل الخدمات للبلديات الفرعية المهندس فيصل الزهراني

و المختصون بالبلديات الفرعية وقدمها المهندس إبراهيم طلبة من مركز الحاسب الآلي في الأمانة.

وتطرقت محاور الورشة إلى التعريف بنظم المعلومات الجغرافية و المصورات الفضائية و الجوية و الأهمية المكانية

لمحافظة ومدينة الطائف بالإضافة إلى التعريف بالتقسيم الإداري للمحافظة والنطاق الإشرافي للأمانة

كما سلطت الضوء على أهم مواقع المشاريع الحكومية بالطائف مثل مشاريع الطائف الجديد

(المطار الدولي الجديد ، وداي التقنية ، سوق عكاظ ، المنطقة الصناعية ، المدينة الجامعية ، ميدان الهجن)

و مشاريع وزارة الإسكان والتي تشمل مخططات (ضاحية الإسكان، مدينة الورد ، الأزهار ، البهيتاء)، بالإضافة إلى مشاريع وزارة النقل .

واستعرضت الورشة نماذج من استخدام المصورات الفضائية و الجوية في رصد التعديات على الأراضي الحكومية ونماذج من استخدام خريطة الأساس الأمانة في رصد التعديات على الأراضي الحكومية

كما استعرضت أهم طبقات خريطة الأساس المهمة في كتابة استمارة معاينة ، وحصر الأحداث ، ومحضر لجنة التعديات .

وتناول اللقاء محاور النطاق العمراني ، والمخططات المعتمدة ، ومسارات الأودية ، ومواقع التخصيص الحكومي ، والقري والهجر ، علاوة على استخدام برنامج (Google Earth) للتعرف على تاريخ حدوث التعديات .

و شملت الورشة تدريباً عملياً للمراقبين على استخدام الهواتف الذكية في رصد وتسجيل مواقع التعديات والوصول إليها .