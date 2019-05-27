مسؤول أمريكي يدعو للاستثمار في الصين

كنتاكي – وكالات

على عكس تيار التوترات بين واشنطن والصين ، دعا مسؤول أمريكي شركات الولايات المتحدة إلى اقتناص ما وصفها بـ”الفرص الهائلة” في سوق التجارة الإلكترونية سريع النمو بالصين.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، قال آلان تورلي، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصين ومنغوليا، إن “هناك فرصا هائلة لوصول الشركات الأمريكية إلى المستهلكين الصينيين من خلال التجارة الإلكترونية عبر الحدود”.

وقال تورلي، في كلمة رئيسية ألقاها خلال الدورة الخامسة من منتدى الحكام الصيني الأمريكي الذي عُقد في ولاية كنتاكي الأمريكية، “إن السوق الصينية لا تعد سوقا يتمتع بحجم ضخم فحسب، وإنما أيضا تتمتع بابتكار هائل”.

وإلى جانب الفرص الهائلة، ذكر تورلي أن هناك أيضا بعض التحديات التي تواجهها التجارة الإلكترونية عبر الحدود ومن بينها توافق المعايير.

وتأتي دعوة المسؤول الأمريكي بعد أن فرضت واشنطن مؤخرا رسوما جمركية إضافية وصلت إلى 25% على سلع صينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار مما دفع الصين إلى الرد.

إلى ذلك قال وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي، إنه ما زال يتعين على بلاده والولايات المتحدة العمل على تضييق هوة الخلافات بينهما في مجال التجارة.

وأدلى موتيجي بهذه التصريحات عقب إجرائه محادثات تجارية مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في طوكيو قبل لقاء مزمع يوم الإثنين بين زعيمي البلدين.

وقال الوزير الياباني إنه لم تتم مناقشة ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بعض واردات السيارات تشكل تهديدا للأمن القومي.