“كبار العلماء”: انعقاد “قمم مكة” يؤكد الدور الريادي ‏للمملكة

الرياض : واس

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء اليوم الإثنين أن انطلاق القمم الإسلامية والعربية والخليجية ‏بجوار بيت الله الحرام في العشر ‏الأواخر المباركة من رمضان

و بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل ‏سعود – حفظه الله – يكسب هذه القمم أهمية بالغة ، ‏التي يتطلع إليها جميع المسلمين والعرب ‏والخليجيين لوحدة الصف ‏وجمع الكلمة‏ و وقاية الأمة من الشرور و الفتن .

‏وأضافت الأمانة العامة ‏في بيانها : ‏إن انعقاد ‏هذه القمم بجوار بيت الله الحرام ‏في هذا الموسم العظيم ‏المبارك

يؤكد الدورالريادي ‏التاريخي للمملكة العربية السعودية ‏التي هي بلاد الحرمين الشريفين ‏و مقدسات المسلمين

‏وهي لا تتوانى ‏في خدمة ‏قضايا العرب و المسلمين ‏و جمع كلمتهم ‏بما تمثله المملكة من عمق استراتيجي

‏وبعد ديني لدول الخليج و العرب و المسلمين

مؤكدين في هذا الصدد ‏ثقتنا بعد الله ‏تعالى في خادم الحرمين الشريفين ‏وسمو ولي عهده الأمين ‏وإخوانهم القادة

‏في اتخاذ كل ما من شأنه صالح الإسلام و المسلمين ‏و حماية الأمن القومي للعرب و المسلمين

فنسأل الله تعالى ‏أن يجزي خادم الحرمين الشريفين ‏وسمو ولي عهده الأمين ‏خيرًا على ما يبذلون من جهود عظيمة ‏

وأن يصلح أحوال الأمة العربية و الإسلامية .