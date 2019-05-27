“كبار العلماء”: انعقاد “قمم مكة” يؤكد الدور الريادي ‏للمملكة

الرياض : واس
أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء اليوم الإثنين أن انطلاق القمم الإسلامية والعربية والخليجية بجوار بيت الله الحرام في العشر الأواخر المباركة من رمضان
و بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يكسب هذه القمم أهمية بالغة ، التي يتطلع إليها جميع المسلمين والعرب والخليجيين لوحدة الصف وجمع الكلمة و وقاية الأمة من الشرور و الفتن .
وأضافت الأمانة العامة في بيانها : إن انعقاد هذه القمم بجوار بيت الله الحرام في هذا الموسم العظيم المبارك
يؤكد الدورالريادي التاريخي للمملكة العربية السعودية التي هي بلاد الحرمين الشريفين و مقدسات المسلمين
وهي لا تتوانى في خدمة قضايا العرب و المسلمين و جمع كلمتهم بما تمثله المملكة من عمق استراتيجي
وبعد ديني لدول الخليج و العرب و المسلمين
مؤكدين في هذا الصدد ثقتنا بعد الله تعالى في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وإخوانهم القادة
في اتخاذ كل ما من شأنه صالح الإسلام و المسلمين و حماية الأمن القومي للعرب و المسلمين
فنسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خيرًا على ما يبذلون من جهود عظيمة
وأن يصلح أحوال الأمة العربية و الإسلامية .