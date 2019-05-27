غدا بدء إدراج (تداول) بمورجان ستانلي

جدة – البلاد

يبدأ غدا الثلاثاء الإدراج الفعلي لسوق الأسهم السعودية ضمن مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وأكد خبراء أن هذه الخطوة ستعزز التقدم الذي بلغته السوق السعودية هذا العام ، وتوقعوا المزيد من التدفقات النقدية في المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية قد ذكر مؤخرا

أن التعديلات التي جرت على بعض القوانين في لوائح سوق المال، أدت إلى مضاعفة عدد المستثمرين الأجانب ، موضحا أن إعلان انضمام السوق السعودي إلى مؤشر فوتسي وmsci، يقابل باهتمام كبير من المستثمرين الأجانب مع فتح السوق، فيما توقع خبراء ماليون جذب السوق السعودية لتدفقات أمالية جنبية من قبل المستثمرين بأكثر من 100 مليار ريال خلال عام.

وكانت هيئة السوق المالية تداول قد حازت على المركز السادس في قائمة (أفضل بيئة عمل في المملكة العربية السعودية 2019)، والأولى على مستوى الجهات الحكومية, وذلك في تقييم يعكس منهجية الهيئة في حوكمة أعمالها وتطوير كوادرها البشرية وتطبيق أفضل ممارسات بيئات العمل المحفزة على الإنتاجية .

وأوضحت الشركة المنظمة للجائزة، أنه شارك في تقييم أفضل بيئة عمل في المملكة أكثر من 150 شركة وهيئة ومؤسسة حكومية بجميع فئاتها وفقًا لمنهجية عالمية موحدة تطبَّق في أكثر من ستين دولة حول العالم, مشيرة إلى أن هذه المنهجية ترتكز على الثقة بين الموظفين، العمل بروح الفريق، والفخر بالانتماء للمنشأة.