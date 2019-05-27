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ترقية أكثر من 5000 فرد من منسوبي الأمن العام

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time22 / رمضان / 1440 هـ      27 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

أصدر معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي, جملة من قرارات الترقية لـ 5353 رجل أمن برتب مختلفة في جهات الأمن العام كافة, وذلك إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ليصبح إجمالي رجال الأمن الذين تمت ترقيتهم خلال هذا العام 1440 هـ حتى تاريخ 1 / 9 / 1440 هـ في جميع الرتب العسكرية للأفراد 29780 فردًا.

ورفع معالي مدير الأمن العام بهذه المناسبة الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة تمثل لهم حافزًا أساسيًا للارتقاء بأدائهم، متمنيًا لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته ويعزه بدينه وأمنه ورخائه.

ابراهيم عبد الغفار

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