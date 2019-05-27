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بالأسماء.. قرارات بتمديد ونقل وتكليف عددٍ من مديري التعليم

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time22 / رمضان / 1440 هـ      27 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
وزارة التعليم

جدة : البلاد

أصدر الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم عدداً من القرارات القاضية بتكليف ونقل وتمديد عمل عددٍ من مديري التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك بناءً على ما أوصت به اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم.

وعبّر وزير التعليم عن شكره وتقديره لكافة مديري التعليم الذين انتهت فترة تكليفهم، مشيداً بما حققوه إلى جانب زملائهم وزميلاتهم والإسهام في خدمة أبناء وبنات وطننا في الإطار التعليمي.

وفي ذات السياق نصّت قرارات الوزير على ممارسة المشمولين بالقرارات الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهم وفق الأنظمة والتعليمات ولمدة عام.

ابراهيم عبد الغفار

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