«السعودية مباشر» قناة جديدة لتغطية القمم الثلاث

البلاد : متابعات

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة جديدة تحت مسمى “السعودية مباشر”، وذلك لتغطية القمم الخليجية والعربية والإسلامية، التي ستقام في مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أن هذه القناة الجديدة سوف تخدم كل المناسبات المهمة التي تشهدها المملكة، خلال الفترة المقبلة.

تطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة جديدة تحت مسمى ⁧#السعودية_مباشر لتغطية القمة الخليجيةو ⁧#القمة_العربية، والقمة الإسلامية، وسوف تخدم هذه القناة كل المناسبات المهمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة. pic.twitter.com/6SNNoqc5B0 — وزارة الإعلام (@media_ksa) May 27, 2019