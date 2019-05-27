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«السعودية مباشر» قناة جديدة لتغطية القمم الثلاث

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time22 / رمضان / 1440 هـ      27 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة جديدة تحت مسمى “السعودية مباشر”، وذلك لتغطية القمم الخليجية والعربية والإسلامية، التي ستقام في مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أن هذه القناة الجديدة سوف تخدم كل المناسبات المهمة التي تشهدها المملكة، خلال الفترة المقبلة.

ابراهيم عبد الغفار

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