آيفون 12 ببصمة إصبع مدمجة بالشاشة

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كشف المحلل بلاين كورتيس، في بنك باركليز، عن أن هاتف آيفون القادم سيأتي ببصمة إصبع مدمجة بالشاشة.

وذكر كورتيس أن التوقعات لطرازات آيفون 2020 جاءت بعد رحلته إلى آسيا في وقت سابق من هذا الشهر، حيث التقى بعض الموردين داخل سلسلة التوريد التابعة لشركة أبل.

ومن غير المحتمل أن تقوم أبل بتغيير تقنية التعرف على الوجه Face ID ببصمة الإصبع مدمجة بالشاشة إلا في العام المقبل.

وذكر موقع Cnet التقني أن البصمة ستعمل بجميع أجزاء الشاشة، ومن المقرر أن يأتي بشاشة من نوع OLED التي تتميز بالجودة العالية.

وأوضح موقع Cnet أن هواتف آيفون 2020 ستأتي برقاقات شركة كوالكوم تدعم الجيل الخامس.

ومن المتوقع أن تكشف أبل عن 3 هواتف آيفون جديدة في عام 2019 لكنها لن تحتوي على مميزات نسخة 2020.