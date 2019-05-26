الدولية

مقتل عدد من ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة البيضاء اليمنية

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time21 / رمضان / 1440 هـ      26 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

عدن : متابعات

قُتل وأصيب سبعة من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في مديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفاد مساعد قائد محور بيحان لشؤون الإعلام المقدم عبدالوهاب بحيبح لموقع (سبتمبر نت) التابع للقوات المسلحة اليمنية بأن الجيش اليمني أفشل محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران في منطقتي فضحة والبياض، بمديرية الملاجم، وأجبرتها على التراجع والفرار، موضحًا أن المواجهات أسفرت عن مصرع ثلاثة من عناصر المليشيا، وجرح أربعة آخرين.

ابراهيم عبد الغفار

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