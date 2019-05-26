الإطاحة بعصابة تورطت في 5 جرائم احتجاز وابتزاز بجدة

جدة : البلاد

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على 3 متهمين من الجنسية السورية، ارتكبوا جرائم سرقة تحت تهديد السـلاح وتصوير الضحايا في أوضاع مخلة وابتزازهم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة سوريين، بالعقدين الثالث والرابع من العمر؛ وذلك لتوفر الأدلة على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم استدراج المقيمين وسلبهم واحتجازهم تحت تهديد السـلاح وتصويرهم في أوضاع مخلة وابتزازهم.

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهمين أقروا بارتكاب عدد ٥ جرائم سلب واحتجاز وابتزاز بمحافظة جدة، وقد جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.