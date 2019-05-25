وزير العمل : نعمل وفق شراكة وتكامل مع قطاع الأعمال لدعم التوسع في التوطين

مكة المكرمة : البلاد

أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي خلال لقائه أمس, بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن الوزارة تعمل وفق شراكة استراتيجية فعالة وتكامل مع قطاع الأعمال لتحفيزه على النمو، والتوسع في توطين الوظائف.

وبين معاليه أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت 71 خدمة موجهة لمنشآت القطاع الخاص والأفراد تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجزء كبير منها متاح من خلال منصة “قوى”، مؤكداً أن جميعها ستكون متاحة في المنصة قبل نهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بأنواع الدعم الذي تقدمه الوزارة، أكد أنها تعمل على تمكين ودعم كل من لديه رغبة وتوجه في مجال العمل التنموي والجمعيات التخصصية، كما تسعى إلى مضاعفة أعداد الجمعيات التخصصية خلال الأعوام المقبلة انطلاقا من رؤية المملكة 2030.

وتحدث المهندس الراجحي عن إطلاق 45 مبادرة تنموية في مجالات مختلفة، بھدف تعزيز مجال المبادرات الاجتماعية وتنمية القطاعات غبر الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، من خلال برامج التمكین المختلفة وتطوير وتحسين فاعلیتھا وتأهيل قدرات القائمين عليها.