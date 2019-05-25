الجامعة العربية: القمة الأفريقية العربية بالمملكة تجسد الرغبة في الدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب

القاهرة : متابعات

أكدت جامعة الدول العربية أن القمة الأفريقية العربية الخامسة التي ستُعقد في المملكة العربية السعودية في نهاية العام الجاري ستشكل مواصلة لما تم تحقيقه وتجسيدًا للرغبة المشتركة في الدفع بالعلاقات العربية الأفريقية إلى آفاق أرحب وأوسع.

وأوضحت الجامعة العربية في بيان لها بمناسبة ذكرى الاحتفال بيوم أفريقيا أن التعاون العربي الأفريقي تطور إلى شراكة عربية أفريقية وخطا خطوات ملموسة لإنشاء فضاء عربي أفريقي متصل يعمل مُجتمِعًا على مواجهة التحديات وتحقيق المصالح المشتركة عبر آليات التعاون والعمل الجماعي.

وأضاف البيان أن القمم العربية الأفريقية جاءت لتؤكد على عمق العلاقات العربية الأفريقية من خلال سعيها لبناء سياسات مشتركة توظف فيها الموارد العربية والأفريقية بما يخدم مصالح الشعوب من خلال الاستفادة من امتداداتها التاريخية والجيو استراتيجية والثقافية.

وعدّ البيان الاحتفال بيوم أفريقيا مناسبة لتثمين الأخوة وأواصر المودة والارتباط بين الأمتين العربية والأفريقية، وللتأكيد على التضامن بين الشعوب في سعيها لتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية، والتضامن مع الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه وإقامة وطنه، سعيًا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.