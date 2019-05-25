البرهان للسيسي: لن نقيم علاقات مع دول تضر بمصالح مصر والخليج

القاهرة : وكالات

التقى رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان ، اليوم السبت ، برئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية ، بالإضافة إلى بحث ملف سد النهضة والسلام مع جنوب السودان، والتركيز زيادة التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

وقال السيسي “إننا كدول جوار للسودان نتطلع لتقديم العون والمؤازرة لشعبه”

معتبراً أن “الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم عبر حوار شامل”.

من جهته قدم رئيس المجلس الانتقالي السوداني شكره لدول الخليج ومصر لمساندتها السودان وشعبه ، وقطع بعدم إقامة أي علاقات مع أي دولة تضر بمصالح مصر ودول الخليج العربي .

وأكد البرهان، وفق “العربية”، أن السودان مستمر ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ولا نية لانسحابه وأنه يدعم العمليات العسكرية ضد الحوثيين.

وتأتي زيارة البرهان إلى القاهرة قبل أيام من إضراب عام دعت إليه المعارضة في السودان، الثلاثاء والأربعاء، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.