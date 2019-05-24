منتخبنا الوطني يكثف تحضيراته لمواجهة الديوك الفرنسية

جدة- محمود العوضي

واصل منتخبنا الوطني للشباب تدريباته اليومية بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي؛ تحضيرا للقاء نظيره الفرنسي غدًا( السبت) في أولى لقاءاته بالبطولة، وذلك في تمام السابعة مساء بتوقيت المملكة؛حيث ظهر الإصرار والروح المعنوية العالية لدى لاعبينا لتقديم صورة مشرفة عن الكرة السعودية في ظل الدعم اللا محدود، الذي تحظى به الرياضة السعودية من القيادة الرشيدة.

وقد انطلقت فاعليات بطولة العالم للشباب التي تستضيفها بولندا في الفترة من 23 مايو الجاري إلى 15 يونيو 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، يمثلون القارات الست، بلقاء صاحب الأرض مع نظيره الكولومبي في مباراة الافتتاح الرسمي، وسبقتها مباراة منتخبي تاهيتي، والسنغال.

تاريخ البطولة

بطولة العالم للشباب ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم كل عامين، ويشارك فيها 24 منتخبًا من مختلف الاتحادات القارية. في السابق كانت البطولة يطلق عليها مسابقة كوكاكولا، واستمر هذا الاسم حتى عام 1997. وأُقيمت أول نسخة من البطولة في تونس في عام 1977.

نشأة البطولة

استحدث الفيفا، بطولة كأس العالم للشباب؛ من أجل زيادة عدد البطولات التي ينظمها؛ إذ بقي أكثر من خمسين عامًا ينظم بطولة واحدة كل أربع سنوات، هي كأس العالم، ويشرف جزئيًّا على مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية.

ومنذ النسخة الأولى وهي تسمى بطولة العالم للشباب (مسابقة كوكاكولا)، واستمرت حتى النسخة التاسعة عشرة التي أقيمت في الإمارات عام 2013م؛ ليتغير اسمها إلى كأس العالم تحت 20 عامًا. وحافظت البطولة على استمراريتها بتنظيم منافساتها مرة كل سنتين.

تونس تنظم النسخة الأولى

استضافت تونس أول نسخة من كأس العالم للشباب في عام 1977م، وبالتحديد من 27 يونيو إلى 10 يوليو، بمشاركة 16 منتخبًا، منها ثلاثة عربية، هي (تونس، المغرب والعراق). وقد توج منتخب الاتحاد السوفييتي سابقًا بلقب البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على المكسيك بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل هدفين لهدفين.

السجل الذهبي للبطولة

طوال مشوار مونديال الشباب، تمكنت 10 منتخبات فقط من التتويج باللقب. وتأتي منتخبات أمريكا الجنوبية في المقدمة بـ11 لقبًا، تليها منتخبات القارة العجوز بـ9 ألقاب، فيما كان للقارة السمراء لقب وحيد من نصيب منتخب غانا الذي تُوج باللقب عام 2009م.



ويُعتبر منتخب الأرجنتين هو أكثر المنتخبات حصولاً على البطولة (ست مرات)، يليه منتخب البرازيل بخمسة ألقاب، ثم حصل منتخبا البرتغال وصربيا ببطولتين لكل منهما (حصل الأخير على لقب بمسمى يوغوسلافيا)، في حين حصل كل من غانا، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، إنجلترا وروسيا (بمسمى الاتحاد السوفييتي) على لقب واحد.