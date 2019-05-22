الدولية

الكونجرس يطالب إدارة ترمب باستراتيجية لسوريا

كتبه صحيفة البلادaccess_time17 / رمضان / 1440 هـ      22 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن ــ رويترز

طالب مئات من أعضاء الكونجرس الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب بتكثيف الضغط على إيران وروسيا فيما يتعلق بأنشطتهما في سوريا، وكذلك على مليشيا حزب الله اللبنانية.

وأعرب الأعضاء عن قلقهم من استمرار الوجود الأمريكي في سوريا، قائلين إنهم “قلقون للغاية” من الجماعات الإرهابية الموجودة هناك.

ووقع نحو 400 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على خطاب إلى ترامب قائلين “في الوقت الذي يتعرض فيه بعض أقرب حلفائنا في المنطقة لتهديدات، تلعب قيادة الولايات المتحدة ودعمها دورا حاسما كعهدها”.

ويشعر كثيرون من أعضاء الكونجرس سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين بقلق عميق إزاء السياسة الأمريكية في سوريا منذ ديسمبر عندما فاجأ ترامب فريقه للأمن القومي وحلفاءه بقرار سحب جميع القوات الأمريكية، وقوامها 2000 جندي، من سوريا.

صحيفة البلاد

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