إنشاء 30 مجمعا تعليميا بأكثر من ملياري ريال لتطوير البيئة المدرسية

الرياض : البلاد

وقعت وزارة التعليم ، ممثلة في شركة تطوير المباني، مذكرة تفاهم مع شركة المباني المتخصصة للتطوير العقاري بهدف استثمار الأخيرة في إنشاء مجمعات تعليمية تخدم خطط التوسّع في التعليم الأهلي عبر التأجير طويل المدى للمواقع التي تملكها الوزارة .

وتأتي المذكرة في إطار مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية التي تعمل عليها الوزارة و”تطوير للمباني”، حيث ستتولى “المباني المتخصصة” تطوير البيئة التعليمية للمدارس الأهلية من خلال خطة أولية لإنشاء 10 مجمعات تعليمية في كل من الرياض وجدة والدمام، بطاقة استيعابية تصل إلى 30 ألف طالب وطالبة، وبتكلفة تقدّر بـ 800 مليون ريال .

كما تعتزم شركة المباني المتخصصة من خلال خطة طويلة المدى لإنشاء 20 مجمعًا تعليميًا آخر تخدم الرياض جدة الدمام، طاقتها الاستيعابية 60 ألف طالب وطالبة بقيمة مليار و600 مليون ريال، وفقًا لمعايير شركة تطوير المباني المعتمدة من وزارة التعليم، وذلك في المواقع المرخصة من البلديات، بالإضافة إلى تجمعات المدارس الأهلية القائمة .