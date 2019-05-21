510 قتلى و2467 جريحًا جراء حرب طرابلس

طرابلس : وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا مقتل 510 أشخاص، وإصابة 2467 شخصًا، منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس، في 4 أبريل الماضي.

وقالت المنظمة، في بيان مقتضب اليوم ، إن عدد القتلى في طرابلس بلغ 510 أشخاص و2467 جريحًا، حتى 19 مايو الجاري.

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة في 4 أبريل الماضي، مخلفة 510 أشخاص و2467 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

وطالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في ليبيا الحصول على 5.5 مليون دولار لتتمكن من مواصلة الاستجابة العاجلة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين بالنزاع في طرابلس وغرب ليبيا.

وأشارت المنظمة في منشور ،إلى أنّ احتياجاتها العاجلة تأتي بسبب وجود عجز يصل إلى 4.78 مليون دولار، بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية الطارئة في البلد.