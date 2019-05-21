ينبع الصناعية تجهز 5 مناطق جديدة لألعاب الأطفال في الواجهة البحرية

ينبع : البلاد

أنهت الهيئة الملكية بينبع ممثل في قطاع التشغيل والصيانة تركيب وتجهيز 5 مناطق جديدة لألعاب الأطفال في الواجهة البحرية بينبع الصناعية التي سيتم تدشينها مع أيام عيد الفطر المبارك في مواقع تشمل (حديقة الصبح وجزيرة النورس) بمساحة إجمالية تبلغ ١٠٠٠ متر مربع.

وتتميز الألعاب الجديدة بانها تناسب الاطفال من أعمار ٣ الى ١٥ سنة تم تصنيعها بأجود أنواع الخامات التي تضمن السلامة للأطفال وبتصاميم جديدة تراعي أعلى معايير السلامة والجودة، ويأتي تركيب وتجهيز هذه الألعاب تعبيراً عن التزام الهيئة الملكية بينبع بتوفير أفضل وسائل الترفيه وجودة الحياة لسكان المدينة وزوارها بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة في إيجاد مرافق ترفيهية تناسب جميع شرائح المجتمع.