الرياضة

هيئة الرياضة تقيم ورشة عمل استثمارية للأندية المحترفة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time16 / رمضان / 1440 هـ      21 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تقام مساء غدٍ الأربعاء ورشة عمل استثمارية للأندية المحترفة في الدرجتين الممتازة والأولى.

وتأتي إقامة الورشة، التي تنفذها إدارة الاستثمار بالهيئة العامة للرياضة لتنظيم وتطوير الجانب الاستثماري في الأندية بما يتواكب مع مبادرات وبرامج الهيئة التطويرية في مختلف الجوانب، وفي مقدمتها الجانب الاستثماري المنبثقة من رؤية 2030.

وتحمل الورشة التي ستقام في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة مسمى “معاً لاستثمار أفضل”، وسيشارك في أعمالها مختلف وكالات وإدارة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين السعودي، وعدد من الجهات ذات العلاقات في الجانب الاستثماري، حيث ستشهد التعريف بإدارة الاستثمار الحديثة بالهيئة وبأهدافها وبرامجها، والتعريف باللائحة الجديدة لاستثمارات الأندية المحترفة، إلى جانب إطلاق المنصة الإلكترونية لاستثمارات الأندية.

ابراهيم عبد الغفار

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