محافظ حفر الباطن يزور المرضى المنومين

حفر الباطن- البلاد

قام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بزيارة المرضى المنومين في المستشفى المركزي واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة لهم كما تفقد مشروع وحدة قسطرة وجراحة القلب بالمستشفى,

واطلع على مراحل المشروع وكامل التجهيزات التي تمت, مؤكداً أنه ذو أهمية وقيمة عالية وسيحدث نقلة نوعية في صحة المحافظة لخدمة المستفيدين .

وشهد المحافظ توقيع عقدين لشراكات مجتمعية بين صحة حفر الباطن ممثلة بمدير الشؤون الصحية ناصر الصافي, وبين اللجنة الطبية الخيرية – معافى- ممثلة برئيس اللجنة الدكتور عبدالله المحيميد, التي تهدف إلى استقطاب أطباء استشاريين في عدد من التخصصات الدقيقة للمحافظة.