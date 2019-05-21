تقنية الطائف تنفذ برامج تدريبية

الطائف- البلاد

تنفذ وحدة التدريب والتطوير بالكلية التقنية بالطائف خلال شهر رمضان المبارك عدداً من البرامج المساندة لأعضاء الهيئة التدريبية والإدارية بالكلية.

وأفاد عميد الكلية المهندس حمد بن محمد القاسم، أن 27 برنامجاً موجهة إلى 617 مدرباً وإدارياً، ضمن خطة إدارة التدريب والتطوير بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح مشرف وحدة التدريب والتطوير بالكلية عادل الوافي، أن الوحدة أسندت مهمة تنفيذ هذه البرامج لأعضاء هيئة التدريب في الكلية كما تمت الاستعانة بعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف ووزارة التعليم، وذلك للاستفادة من الخبرات الموجودة في شتى مجالات التدريب من هذه الجهات.