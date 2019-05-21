تسريب بيانات الملايين من حسابات مشاهير إنستقرام

البلاد : متابعات

تعرض تطبيق إنستقرام لانتكاسة كبيرة عقب تسريب بيانات عشرات الملايين من الحسابات من بينها ملايين الحسابات الخاصة بالمشاهير من فنانين ومؤثرين.

وذكر موقع tech Crunch التقني ، أن التسريبات تضمنت معلومات شخصية مثل البريد الإلكتروني

وأرقام الهواتف لمستخدمين مؤثرين وبارزين.

وقالت شركة أنستقرام، التي تملكها فيسبوك، لهيئة الإذاعة البريطانية إنها تحاول معرفة مصدر البيانات المسربة.

وأضافت: “نحن نبحث في المشكلة لفهم ما إذا كانت البيانات المسربة من أنستقرام أو من مصادر أخرى. ونتساءل أيضًا من أين جاءت هذه البيانات وكيف أصبحت متاحة للجمهور”.

وذكر تقرير TechCrunch أن البيانات تتضمن أيضا معلومات مثل موقع المستخدمين

حيث تم تخزين قاعدة البيانات نفسها على خادم أمازون ولم تكن محمية بكلمة مرور.