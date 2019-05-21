الدولية

القضاء على خليتين إرهابيتين بمصر

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time16 / رمضان / 1440 هـ      21 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

القاهرة : متابعات

قضت وزارة الداخلية المصرية، على خليتين للعناصر الإرهابية في توقيت متزامن بالعريش بمحافظة شمال سيناء وقتل 16 من عناصرهما وضبط الأسلحة النارية والمتفجرات التي كانت بحوزتهم.

وأفادت الداخلية في بيان لها اليوم، بأن قطاع الأمن الوطني، نجح في رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الحيوية واستهداف الشخصيات المهمة بمناطق مختلفة بالعريش، وبالمداهمة حدثت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية مما أسفر عن مقتل 16 إرهابيًا والعثور على 8 بنادق آلية، و3 عبوات متفجرة، وحزام ناسف بحوزتهم.

ابراهيم عبد الغفار

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