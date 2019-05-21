القبول الموحد لكليتي ومعهد هيئة الجبيل

الجبيل – البلاد

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في قطاع التعليم عن فتح باب التسجيل للقبول الموحد لكل من كلية الجبيل الصناعية ، كلية الجبيل الجامعية ، معهد الجبيل التقني للعام الدراسي 1440هـ / 1441 هـ وذلك اعتباراً من يوم الأحد 13 / 10 / 1440 هـ حتى يوم السبت 19 / 10 / 1440 هـ عن طريق المواقع الإلكترونية للكليتين والمعهد.

وأوضحت الهيئة الملكية بأن حملة الشهادة الثانوية (علوم طبيعية- مسار علمي) عليهم التقدم لكلية الجبيل الصناعية ،و كلية الجبيل الجامعية ،ومعهد الجبيل التقني . بينما حملة الشهادة الثانوية( مسار ادبي ،وعلوم شرعية ،وعربية، وإدارية واجتماعية، وعلوم إنسانية تحفيظ قرأن) عليهم التقدم لكلية الجبيل الجامعية (طالبات فقط ) ، ومعهد الجبيل التقني.

وحددت شروط القبول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية ، وان يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بتقدير لا يقل عن جيد، وأن يكون لديه بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، وهوية المقيم سارية المفعول ،وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية أومايعادلها خلال الخمس سنوات الماضية بحد اقصى عام 1435/ 1436 فما فوق .

كما أن يكون حاصلا على نتائج اختباري القدرات العامة والتحصيلي بشرط أن يكون تاريخ كلا الاختبارين من العام الدراسي عام بحد أقصى1435 / 1436 هـ فما فوق، وأن لم يسبق فصلة من كلية أو معهد أو جامعة سابقة لأسباب تأديبية ،وأن يكون المتقدم لائق طبياً.