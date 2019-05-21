الضمان الصحي عضواً في المنظمة الدولية (HL7 )

جدة- البلاد

حصل مجلس الضمان الصحي التعاوني على عضوية منظمة المجموعة الدولية (HL7) المستوى السابع الصحي كأول منشأة تنضم لهذه المنظمة على مستوى الشرق الأوسط.

صرح بذلك الأمين العام المساعد للشؤون الفنية لمجلس الضمان الصحي التعاوني المهندس وائل الدهاسي مبيناً أن هذه العضوية ستسهم في رفع مستوى معايير وإجراءات تبادل المعلومات الصحية وفق أعلى المعايير وأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال إضافة إلى تعزيز تبادل البيانات بين مختلف التطبيقات الرقمية،

لافتاً إلى أن منظمة المستوى السابع الصحي هي منظمة غير ربحية تضم في عضويتها ما يربوا عن 1600 عضو يمثلون 50 دولة على مستوى العالم هدفها رفع مستوى معايير الصحة الرقمية على مستوى العالم من خلال تبادل الخبرات و مراجعة الإجراءات و المعايير وإعتمادها من قبل أعضائها بما يحقق التطور و التكامل بين التطبيقات و الأنظمة الرقمية في المجال الصحي.

وقال الدهاسي ان (HL7) تتمتع بعدة مزايا منها مرونة التعامل مع المتطلبات الجديدة، و التي تتيح أفضل حلول الدعم لأنظمة التطبيقات الذكية، كما تسهم بخفض التكاليف المالية و تختصر وقت الأعمال،مضيفا أن عضوية منظمة المستوى السابع تأتي في وقت هام جداً يتم فيه بناء منصة التعاملات الإلكترونية التأمينية الصحية مما يسهم في رفع مستوى كفاءة التكامل بين الأنظمة الرقمية وتأسيس بنية تحتية للمعلومات الصحية وفقاً لأحدث المعايير العالمية.