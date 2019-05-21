“الشورى” يطالب بإقامة منطقة تجارية حرة بميناء الملك عبدالله

البلاد : ولاء بارحيم

ودعا المجلس الهيئة إلى إعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة

ووجه الشورى، هيئة المدن الاقتصادية بالسعي لتعزيز مواردها المالية، مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية.

في سياق آخر ووافق الشورى على تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة .

ووافق مجلس الشورى على إجراء بعض التعديلات وإضافة بعض البنود الجديدة على دستور الاتحاد البريدي العالمي ، والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي ، والاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي، والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية .