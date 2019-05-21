الشرطة تطيح بخاطفة رضيعة جدة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على خاطفة الطفلة نور من أحد المستشفيات الخاصة في جدة يوم الخميس الماضي.

وكانت (البلاد) قد روت تفاصيل الحادثة حيث قال عمها عبد الرحمن فارع أن والد الطفلة حسين تلقى إتصالا من مستشفى خاص “ غير المشفى الذي اختطفت منه يفيد بحضور إمرأة إلى المستشفى وسلمتهم الطفلة ومعها ورقة مكتوب عليها اسم الطفلة واسم والدها وهربت من المستشفى دون التحقق من شخصيتها ، لافتا إلى أن أسرة الطفلة سارعت بالتوجه إلى المستشفى الخاص، وعندما تم عرض الطفلة عليهم تبين أنها نور المخطوفة، وأضاف عم الطفلة بقوله “ بعد أن سلمت المرأة الطفلة تولت إدارة المستشفى إجراء حزمة من الفحوصات عليها للتأكد من سلامتها .



وتابع عم المولودة المُختطفة أن حادثة الاختطاف تمت في حوالي الساعة العاشرة ليلا ، موضحا ان ثمة إمرأة ترتدي زي التمريض دخلت غرفة والدتها في المستشفى وأدعت ، أن الطبيب يريد ان يفحصها ، مبينا أن شقيقة الطفلة تابعت المرأة أثناء خروجها من الغرفة وأكتشفت أنها تركت عربة المواليد في ردهة المستشفى واختفت ما جعلها تبلغ والدتها وفي حينه تم إبلاغ إدارة المستشفى ، والجهات الأمنية بالواقعة فباشرت الشرطة التحقيق في حادثة الإختطاف ورصدت تحركات المرأة الخاطفة عبر كاميرات المراقبة منذُ دخولها إلى المستشفى ، ودخولها إلى المصعد وارتدائها زي التمريض ، كذلك مغادرتها بالمولودة عبر مصعد العاملين وصولاً للمركبة خارج المستشفى ومن ثم اختفائها.

وعن عملية إلقاء القبض على الخاطفة أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي أنه تم القبض على الخاطفة وهي مواطنة في العقد الخامس من عمرها وتم توقيفها واتخاذ الأجراءات النظامية بحقها ، موضحا أن شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وكانت وسائل التواصل الإجتماعي قد ضجت بحادثة الاختطاف وتم تداول الحادثة حتى تم العثور على الطفلة ومن ثم ضبط الخاطفة.