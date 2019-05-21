الجيش اليمني يواصل تقدمه في معقل الحوثيين بصعدة

عدن : متابعات

أحرز الجيش اليمني ، مسنوداً بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تقدماً جديداً بمديرية الحشوة بمحافظة صعدة ، معقل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد العملسي

قوله إن “قواته حققت تقدماً نوعياً بمديرية الحشوة، وسط انهيار لصفوف ميلشيا الحوثي المدعومة من إيران

وتمكنت من السيطرة على جبال النهدين وسمر والذيبة، القريبة من مركز المديرية”.

وأشار “العملسي” إلى أن المعارك كبّدت المليشيا الحوثية خسائر كبيرة، فيما لقي العشرات مصرعهم وأُصيب آخرون”.