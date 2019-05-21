الدولية

الإمارات تُطلق نظام الإقامة الدائمة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time16 / رمضان / 1440 هـ      21 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت دولة الإمارات اليوم إطلاق نظام الإقامة الدائمة “البطاقة الذهبية” للكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.

وقال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الدفعة الأولى

من مستحقي “البطاقة الذهبية” عددهم 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في الإمارات عبر حسابه في “تويتر” : “البطاقة الذهبية” ستمنح للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا. وجميع المقيمين في الامارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة.

ابراهيم عبد الغفار

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