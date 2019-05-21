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الأمير تركي بن محمد بن فهد يزور الإمارات العربية المتحدة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time16 / رمضان / 1440 هـ      21 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

أبوظبي : واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية للدعوة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشرّف سموه طعام الإفطار الذي أقيم على شرفه في قصر البطين بأبو ظبي.

ونقل سموه، تحياتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لسمو الشيخ محمد بن زايد.

حضر الاستقبال، عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة.

ابراهيم عبد الغفار

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