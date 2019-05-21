اتحاد التسلق والهايكنج يختتم عرض الفلم الوثائقي Reel Rock13

هاني البشر – الرياض

اختتم الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج عرض الفلم الوثائقي “Reel Rock13” الذي يعتبر واحدا من أكبر أفلام التسلق والمغامرة في العالم.

وشهدت العروض الثلاثة التي أقيمت في جدة والرياض والظهران، تواجد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي، صاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن فهد آل سعود، الذي أشرف على الحدث بحضور المدير التنفيذي ياسمين القحطاني.

ويحتوي الفلم الوثائقي الذي تم تقديمه في أكثر من 400 دار عرض حول العالم على ثلاثة أجزاء، الأول عن البطل آدم أوندرا ومحاولة تسلق أصعب مسار في العالم، والثاني عن رياضة التسلق السريع والتي أصبحت ضمن الألعاب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو، والجزء الثالث عن مجموعة من المتسلقين الذين يستكشفون القمم في القارة المتجمدة الجنوبية.

وتأتي العروض الثلاثة، ضمن خطط الاتحاد السعودي لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة وتثقيف الجماهير عن رياضة التسلق والهايكنج، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، في سبيل المساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يخص الجانب الرياضي التي منها رفع نسبة الممارسين للرياضة.

وشهدت العروض الثلاثة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، استمعوا لشرح من قبل المدير التنفيذي للاتحاد ياسمين القحطاني عن الرياضة وعن جهود وبرامج الاتحاد المستقبلية في مُختلف مناطق المملكة.