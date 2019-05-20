“نصف النهائي” يشعل نخبة دوري المدارس

جدة- البلاد

تتأهب بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم لاختتام نسختها الأولى من مشروع دوري المدارس الذي تنفذه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم لمدة خمس سنوات لاكتشاف مواهب كروية لتقديمها لرياضة كرة القدم السعودية، من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل، حيث تقام غدا ( الثلاثاء) مباريات دور نصف النهائي من بطولة المملكة، لنخبة دوري المدارس للفرق المتأهلة من مرحلتي المتوسطة والثانوية، على أن تقام المباراة الختامية للبطولة يوم الخميس المقبل على الملعب الرديف الرئيس بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وقد تأهلت إلى دور نصف النهائي فرق مدارس الثانوية، منارات القصيم من القصيم وثانوية الأقصى الأهلية من جدة وثانوية المأمون من المدينة المنورة وثانوية قرطبة من الرياض. وفي المرحلة المتوسطة، تأهلت فرق مدارس، متوسطة ابن هشا‫م من المدينة المنورة ومتوسطة مدرسة الرازي من جدة ومتوسطة الجزيرة من الطائف ومتوسطة أبوبكر الصديق من جازان إلى دور نصف النهائي من بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس.

وتشهد منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم القائمة منافساتها على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة منذ السادس من شهر رمضان المبارك الحالي، بمتابعة ميدانية من كشافي نادي ريال مدريد الأسباني، هيكتور فيسنتا ودانيال لاند بورو اللذان سيقومان بإختيار 40 لاعبا موهوبا للانضمام إلى معسكر “stc ريال مدريد” الذي سيقام الصيف المقبل في مدينة مدريد الأسبانية

وأيضاً كشافي نادي اجاكس الهولندي، بيتر مسترز وماركو فخال والكشاف إدواردو ريخيس من نادي ريال أفيدو الأسباني بالإضافة إلى الكشاف المكسيكي ادواردو رويز، إلى جانب متابعة ميدانية من الإدارة الفنية للمنتخبات السنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومتابعة مماثلة من مدرب الحراس يان يكنز من أكاديمية الحارس الألماني الشهير، أوليفر كان.