ميليشيا الحوثي تحتجز 80 شاحنة إغاثية بمحافظة إب

البلاد : متابعات

قالت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، الاثنين، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية ما زالت تحتجز 80 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية والمشتقات النفطية خاصة ببرنامج الأغذية العالمي ومنظمة (الفاو) بمحافظة إب وسط البلاد، منذ أكثر من شهرين.

وأوضحت أن إجمالي الكمية المحتجزة 14,290 طنا متريا، من المواد الإغاثية الشاملة المقدمة عن طريق برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى 300 طن من المواد الزراعية مقدمة عن طريق منظمة الفاو، و5 شاحنات محملة بالوقود الخاص بالمستشفيات.

وطالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ليزا غراندي، التدخل السريع والعاجل للإفراج عن الشحنات المحتجزة من قبل الميليشيات الانقلابية.

واتهم فتح في بيان، الحوثيين، بالقيام “بعمل ممنهج، ضد العملية الإغاثية في اليمن”، بهدف تجويع الشعب اليمني ومنع وصول المستحقات الإغاثية للمحتاجين.. محملاً الميليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن النقص الغذائي أو الكارثة الغذائية الإنسانية التي قد تحدث للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والمسؤولية المباشرة عن أي تلف للمواد الإغاثية المحتجزة.