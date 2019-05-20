مشعل بن ماجد يطلع على مشروع هيكلة جامعة جدة

جدة : البلاد

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، على مشروع هيكلة جامعة جدة، الذي تم الانتهاء منه بإعادة هيكلة بعض كليات الجامعة والأقسام العلمية، واستحداث بعض البرامج والكليات الجديدة .

جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير مشعل بن ماجد في مكتبه اليوم، معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، الذي قدّم لسموه عرضاً موجزاً عن إعادة هيكلة أقسام الجامعة .

وأشار معاليه إلى أن الجامعة حرصت من خلال ذلك لبناء قدرات الاقسام الأكاديمية باستحداث تخصصات حديثة ومتميزة تتوافق مع توجهات الدولة لبناء جيل متمكن متسلح بالمهارات والمعارف العلمية الحديثة مع المحافظة على قيم وخصوصية المجتمع، بالإضافة لتحقيق التوازن بين الجانب العلمي والانساني ومراعاة احتياجات المستفيدين ومتطلبات سوق العمل المستقبلية في المملكة .

وأعرب سمو محافظ جدة عن سعادته بهذه الخطوة ومضامينها بما يُسهم بانطلاقة الجامعة نحو التقدم وغرس القيم والمعارف لدى طلابها وطالباتها بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وخدمة الوطن بمختلف المجالات .