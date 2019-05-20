ضبط 503 بائعين مخالفين وإتلاف 521 بسطة عشوائية بجدة

جدة : البلاد

ضبطت أمانة محافظة جدة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 503 بائعين مخالفين ، وأتلفت 521 بسطة عشوائية في مواقع متفرقة بنطاق 19 بلدية فرعية ، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

من جهة أخرى بلغ إجمالي رخص البسطات الرمضانية التي أصدرتها أمانة جدة لهذا العام نحو 440 رخصة في نطاق 17 بلدية فرعية وتصدرت بلدية جدة التاريخية النسبة الأعلى بواقع 92 رخصة تلتها بلدية جدة الجديدة بإجمالي 87 رخصة جرى بلديتا الصفا والمطار بإجمالي 58 لكل نطاق, وفي البلد جرى إصدار 49 رخصة ، في حين توزعت الرخص المتبقية بشكل متباين على نطاق عدد من البلديات الواقعة في شمال ووسط وجنوب وشرق المحافظة.