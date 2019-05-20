بولندية تنجب 6 توائم بصحة جيدة

البلاد : وكالات

كشف مستشفى كراكوف الجامعي في جنوب بولندا أن امرأة أنجبت ستة توائم بصحة جيدة، اليوم الإثنين، في حالة هي الأولى من نوعها في البلد.

وقد جرت الولادة بعملية قيصرية في الأسبوع التاسع والعشرين من الحمل. ويزن كلّ مولود من المواليد الستة، وهم أربع إناث وذكران، ما بين 890 و1300 غرام، بحسب ما أوضحت المؤسسة.

وقالت ناطقة باسم المستشفى “الأم التي هي دون الثلاثين من العمر وأولادها في حالة جيّدة”، متعهدة تقديم المزيد من المعلومات في هذا الصدد غداً الثلاثاء.

وقال الطبيب ريتشارد لاوترباخ إن “المواليد وضعوا في حاضنات داخل المستشفى … والأم نشطة جداً وسعيدة والبسمة على وجهها”.

وكان الأطباء يتوقّعون ولادة خمسة أطفال وفوجئوا بالمولود السادس.

وبحسب أطباء مستشفى كراكوف، تعدّ ولادة ستة توائم حالة نادرة جداً. وتحدث ولادة من هذا النوع مرّة واحدة من أصل 4,7 مليارات عملية إنجاب.

وقدّم الرئيس البولندي أندريه دودا التهاني للوالدين، مغرّداً “هي الحالة الأولى من نوعها في بولندا”.