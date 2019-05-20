انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الهند

نيودلهي ــ رويترز

اصطف الناخبون في الهند، للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات أمن غير مسبوقة في ولاية البنغال الغربية بشرق البلاد مع بدء المرحلة الأخيرة من الانتخابات العامة لتحديد ما إذا كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيفوز بفترة ثانية.

ويحق لنحو 900 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المؤلفة من 7 مراحل والتي سيبدأ فرز الأصوات فيها الخميس المقبل. وتشمل المرحلة الأخيرة 59 مقعدا في 8 ولايات،

فيما يبلغ إجمالي عدد المقاعد في البرلمان الهندي 545 مقعدا ضمن منها حزب بهارتيا جاناتا 272 مقعدا في الانتخابات العامة السابقة في 2014 محققا أغلبية كحزب واحد لأول مرة منذ نحو 30 سنة. وبدأت الانتخابات التي جرت على مدى 39 يوما في أعقاب اشتباكات جوية وتصاعد التوترات مع باكستان المجاورة والتي استغلها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة مودي كي يركز حملته على الأمن القومي.

وتشارك في الانتخابات مئات الأحزاب السياسية، إلا أن حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي، وحزب المؤتمر هما أقوى حزبين متنافسين.