اليمين المتطرف يحشد للانتخابات الأوروبية .. وميركل تدعو لمواجهته

بروكسل ــ رويترز

احتشدت أحزاب قومية ويمينية متطرفة من شتى أنحاء أوروبا، بقيادة ماتيو سالفيني، نائب رئيس وزراء إيطاليا، متعهدة بإعادة تشكيل القارة الأوروبية بعد انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجري هذا الأسبوع.

ويشعر سالفيني، زعيم حزب الرابطة، بالثقة في أن تحالفه الذي تشكل حديثا سيفوز بعدد قياسي من المقاعد في الانتخابات التي تجري في الفترة من 23 إلى 26 مايو، ما سيعطيه صوتا قويا في تحديد كيفية إدارة الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة خلال السنوات الخمس المقبلة. وتوقعت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني أن يصبح التحالف الجديد ثالث أكبر تكتل في البرلمان الأوروبي المقبل، بعدما حل اليمين المتطرف في المركز الثامن في الانتخابات السابقة.

بدورها دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أوروبا، للتصدي بحسم للأحزاب اليمينية المتطرفة التي تريد تدمير قيم أوروبا.

جاءت تصريحات ميركل ردا على سؤال عن فضيحة حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا الذي استقال زعيمه هاينز كريستيان شتراخه من منصب نائب المستشار النمساوي، بسبب نشر تسجيل مصور يظهر فيه وهو يناقش عقودا حكومية مع سيدة أعمال روسية مقابل مساعدته سياسيا.

وقالت ميركل بعد اجتماعها مع أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء كرواتيا في زغرب: “علينا التعامل مع الحركات الشعبوية التي تحتقر تلك القيم في مواضع كثيرة والتي تريد تدمير أوروبا وكان نائب المستشار النمساوي رئيس حزب الحرية (يمين متطرف) كريستيان شتراخه أعلن، استقالته بعد الكشف عن محاولته الحصول على دعم مالي من روسيا في 2017، في فضيحة مدوية لأحد أبرز قيادات اليمين المتشدد في القارة قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية.