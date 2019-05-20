السودان ترحب بدعوة خادم الحرمين لعقد قمتين عربية وخليجية‎

الخرطوم : واس

رحبت السودان بالدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم الاثنين، لعقد قمتين عربية وخليجية تسبقان القمة الإسلامية التي ستُعقد في مكة المكرمة نهاية هذا الشهر.

وثمنت وزارة الخارجية السودانية في بيان صادر عنها الجهود المخلصة والمتواصلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ، والرامية إلى تعزيز السلام في المنطقة، والتضامن العربي والإسلامي.

وأعربت عن تطلعها بأن تخرج القمتان بالنتائج المرجوة بما يعود على شعوب المنطقة بالاستقرار.