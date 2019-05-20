الداخلية المصرية تعلن مقتل 12 إرهابيًا تابعين لـ“حسم“

القاهرة : البلاد

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ١٢ إرهابيًا من حركة “حسم” التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمنطقتي ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة والشروق بمحافظة القاهرة.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها اليوم، أن عمليات المتابعة بالوزارة رصدت اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية بمدينة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكرًا لتصنيع العبوات المتفجرة التي يقومون باستخدامها في تنفيذ تلك الأعمال، وبمداهمته، قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات والتي تعاملت معها على الفور، مما أسفر عن مقتل ٧ من تلك العناصر.

وأضاف البيان أنه وفي نفس الإطار، أكدت المعلومات تواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الشروق بمحافظة القاهرة، استعدادًا لتنفيذ عمليات عدائية، وعلى إثره داهمت القوات الوكر المشار إليه، وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر مما أسفر عن مقتل ٥ منهم.