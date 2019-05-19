80 مريضا تحت مجهر صحة حفر الباطن

عرعر – عبدالعزيز السلطاني

أوضحت صحة محافظة حفر الباطن أنها قدمت خدماتها لـ 80 من مرضى الجهاز الهضمي بكل من مستشفى الملك خالد العام ومستشفى حفر الباطن المركزي في أسبوع واحد من خلال برنامج الطبيب الزائر والذي تنوعت فيه الخدمة بين التشخيص والعلاج وتقديم الاستشارات الطبية وعمل المناظير ،

واشتملت الخدمة على تقديم استشارات لـ 17 حالة للمرضى المنومين بمستشفى الملك خالد العام، ومستشفى حفر الباطن المركزي، كما تم عمل مناظير الجهاز الهضمي لـ 48 حالة، ومنظار جهاز هضمي علوي لـ 34 حالة، ومنظار جهاز هضمي سفلي لـ 14 حالة، إضافة إلى تشخيص أحد الحالات بوجود ورم سرطاني في القولون ثم تحويلة للمستشفيات المتخصصة.

وكانت الصحة في حفر الباطن أطلقت برنامج الطبيب الزائر لعدد من التخصصات الدقيقة في المنشآت الصحية مطلع العام 2018م، في إطار حرصها على توفير القوى العاملة ذات الكفاءة العالية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى من خلال التخصصات التي تحتاجها المحافظة في التخصصات الدقيقة في مكان إقامتهم ما يسهم في تخفيف العبء على المرضى وذويهم من عناء السفر للمناطق المركزية.