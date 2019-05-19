وزير الثقافة يُعين محمد حسن علوان رئيساً لقطاع الأدب والترجمة والنشر

البلاد : متابعات

أصدر صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، قراراً بتعيين الدكتور محمد حسن علوان رئيساً لقطاع الأدب والترجمة والنشر والذي سيكون مسؤولاً عن تطوير القطاع بكل ما يرتبط به من نظم وآليات وأجهزة.

وأكد سمو وزير الثقافة أهمية الأدب بوصفه قطاعاً ثقافياً حيوياً يحتاج إلى عناية خاصة، مشيراً إلى أن الوزارة تدعم الأدب السعودي بكل اتجاهاته الإبداعية عبر مبادرات متنوعة، كما تدعم المثقف السعودي وتحرص على توفير كل ما يحتاجه لإثراء المكتبة السعودية بأعمال أدبية ذات قيمة ثقافية عالية تليق بمكانة المملكة.

ويعد الدكتور محمد حسن علوان من الكفاءات السعودية في مجال الرواية والسرد، وهو حاصل على دكتوراة في الإدارة من كندا عام 2016م. وتحفل مسيرته الروائية بأعمال مهمة حققت نجاحات دولية ومحلية .