نقل أكثر من 106 آلاف طالب وطالبة في 1747 مدرسة بالقصيم

بريدة : البلاد

وفرت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي – الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي – عبر أسطولها في منطقة القصيم بالتعاون مع إدارات التعليم في المنطقة خدمة النقل المدرسي الآمن والمريح لـ 1,747 مدرسة بالقصيم، عبر تسيير 1,086,332 رحلة مدرسية منذ بداية العام الدراسي 1439 – 1440هـ، استفاد منها 106,516 طالباً وطالبة بالمنطقة.

وبحسب إحصائية أعدتها الشركة فإن أسطول النقل المدرسي في القصيم نفّذ من خلال 3,214 حافلة ومركبة ضمن الأسطول، نحو 32,140 رحلة أسبوعياً خلال العام، بواقع 6,428 رحلة يومياً، شملت كافة مدن ومحافظات وقرى المنطقة.

وكشفت الإحصاءات أن الفريق الميداني للشركة وحرصاً منه على تعزيز معايير السلامة في الحافلات، قام بفحص 4,351 حافلة ومركبة مدرسية خلال العام الدراسي للتأكد من جاهزيتها ومدى تطبيقها الشروط المحددة في نقل الطلاب والطالبات، كما نفّذ الفريق الميداني زيارات تفتيشية عدّة شملت كافة مدارس منطقة القصيم، بهدف مراقبة سير العمل في الخدمة المقدّمة، وفحص الحافلات وتعزيز انسيابية حركة أسطول النقل المدرسي طوال العام الدراسي، مما أسهم في توفير نقل مريح وآمن لكافة الطلبة المستفيدين، فضلاً عن تكثيف التعاون مع مشرفي النقل المدرسي ضمن إدارات التعليم في المناطق الشمالية بهدف تنظيم الخدمة وتطويرها وتحسينها باستمرار.