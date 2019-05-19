نجوم “الإرادة” يستعرضون مواهبهم في حفل الإفطار

جدة – بدر النهدي

أقامت جمعية الإرادة لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة حفل إفطارها الرمضاني الثالث للسنة الثالثة على التوالي بحضور عدد من الشخصيات البارزة من رجال أعمال ورياضيين وفنانين ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بدعوة كريمة من مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عمار بوقس.

وخلال الحفل قدم عدد من الموهوبين عروضا نالت إعجاب الحاضرين كان أبرزها ملكة الزهور مآرب الجوهر (كفيفة) ومعجزة التاريخ صالح باديب (توحد) والأخوين عبدالخالق وعبدالرحمن القرني (إعاقة حركية). إذ قدمت مآرب مصفوفة أزهار بشكل جمالي فيما سأل الحضور صالح عن تواريخ عديدة اجاب عليها بدقة فيما داعب الأخوين الجماهير بعرض مسرحي قدموا من خلاله جوائز للحضور.

وقد أعرب مؤسس ورئيس الجمعية الدكتور عمار بوقس عن شكره وتقديره لجميع الحاضرين من أصحاب سمو ورجال أعمال ورياضيين وفنانين ومشاهير، ودعمهم اللامحدود للجمعية كونها الأولى من نوعها في العالم بالاهتمام بمواهب ذوي الإعاقة وهذا أمر اعتدناه من رجال الخير في بلد كله خير، وأن هذه الجمعية تأسست بتوجيه كريم من المقام السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه بعد أن دعم مبادرة عمار التي انطلقت في نسختها الثالثة هذا العام.

هذا وقد أعلن البنك الأول عن دعمه للجمعية بمبلغ نصف مليون ريال ليكون بذلك شريكاً فضياً. للجمعية وينضم لبقية الشركاء البالغ عددهم 37 شراكة مابين القطاع الحكومي والخاص.

يشار إلى أن جمعية الإرادة إقامةت حفل الإفطار الرمضاني بمشاركة مواهبها من ذوي الإعاقة بفقرات مختلفة تمتزج بين روحانية رمضان وإبداع المواهب. اعرب لاعب المنتخب والنادي الأهلي معتز هوساوي عن سعادته بالحضور دعماً لمواهب جمعية الإرادة ومشاركتهم أجواء رمضان، وأوضح معتز انه حرص على الحضور كونه حاول الحضور في مناسبة سابقة وحالت الظروف عن ذلك وأبدى ذهوله من المواهب التي رآها أمام عينيه وانهم تحدوا الإعاقة وقهروا المستحيل.

كما أكد اسلام سراج أن حضوره جاء برغبه منه لدعم المواهب التي يهتم بشأنها بشكل كبير وان دورهم كلاعبين ونجوم يجب ان يسخروه من أجل فئات غاليه على قلوب الجميع وانه لن يتوانا عن دعمهم بالحضور وحث المجتمع وتوعيته لدعمهم.