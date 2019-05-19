جامعة المؤسس تبدأ القبول في مرحلة البكالوريوس والدبلومات

جدة : البلاد

تبدأ جامعة الملك عبدالعزيز غداً استقبال طلبات القبول في برامج الانتظام للبكالوريوس، والدبلومات للط?‌ب والطالبات للعام الدراسي الجامعي 1441هـ، لخرّيجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك بالمركز الرئيسي بجدة وفرع الجامعة برابغ، ويستمر حتى نهاية شهر شوال القادم، عبر بوابة القبول الإلكترونية “عزز” adm.kau.edu.sa .

وتُتيح الجامعة في مرحلة القبول إجراء أية تعديلات في الرغبات والبيانات إلى أن يتم تأكيد الطلب في المرحلة الثانية، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 30 من شهر شوال، فيما تتم مرحلة المفاضلة وإعلان نتائج المرشحين في الـ 7 من شهر ذي القعدة، وتتطلب المرحلة الأخيرة تأكيد رغبة القبول عبر بوابة “عزز”، ليمنح بعدها المرشح الرقم الجامعي، وتتم المراجعة النهائية الشاملة لبيانات المرشح ومطابقة مرفقاته والتأكد من شخصيته وإصدار البطاقة الجامعية.

وأفاد معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن الجامعة تسعى دوماً لتسهيل الإجراءات وتطويع التقنيات في سبيل خدمة الطلاب والطالبات، وتقديم الخدمات بيسر وجودة، وأن القبول يتم إلكترونياً في جميع المراحل الأربعة المقررة بداية من استقبال الطلبات بشكل إلكتروني إلى الوصول للمرحلة الأخيرة عند استلام البطاقة الجامعة، مشيراً إلى أن نسب القبول ستكون متاحة ومعلنة لجميع الطلاب والطالبات، بما يعزز الشفافية العالية في نتائج القبول النهائية.