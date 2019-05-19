سقوط صاروخ قرب سفارة واشنطن ببغداد

البلاد : وكالات

سقط صاروخ من طراز كاتيوشا، مساء الأحد، بالمنطقة الخضراء، شديدة التحصين قرب السفارة الأمريكية ببغداد، وفق السلطات العراقية.

وتحدث شهود عن انطلاق صفارات الإنذار في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء.

وأكدت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي سقوط الصاروخ لكن دون إحداث “أي خسائر”. كما أكدت القوات الأمنية العراقية أن الصاروخ الذي وقع في المنطقة الخضراء مصدره منطقة الغدير في بغداد. من جهته، قال مصدر في الشرطة العراقية لوكالة “فرانس برس” إن “المعلومات الأولية تشير إلى أن الصاروخ أطلق من ساحة خالية في منطقة معسكر الرشيد” في جنوب بغداد.