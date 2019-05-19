المملكة تحصد 8 جوائز كبرى وخاصة في مسابقة إنتل آيسف

الرياض- البلاد

حققت المملكة العربية السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، للعام الثالث عشر على التوالي، 5 جوائز كبرى و3 جوائز خاصة، خلال مشاركتها في معرض إنتل آيسف الدولي للعلوم والهندسة Intel ISEF2019، الذي أقيم في مدينة فينكس بولاية أريزونا الأمريكية، خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو الجاري.

وحقق الجوائز الكبرى كل من: الطالب عبد الله السنان، والطالبة ديمة الملحم بحصولهما على المركز الرابع في مجال الهندسة البيئية، وحصول الطالبة ود السعدون على المركز الرابع في مجال الطاقة الكيميائية، وفوز الطالبة هيا التويجري بالمركز الرابع في علوم النبات، وحصول الطالبة شوق مدني على المركز الثالث في مجال الهندسة البيئية. كما حقق الفريق السعودي المشارك في مسابقة إنتل آيسف لهذا العام 3 جوائز خاصة لكل من: الطالبة شوق مدني التي فازت بمنحة دراسية مقدمة من جامعة أريزونا، والطالبة ود السعدون التي فازت بجائزة خاصة مقدمة من United Technologies، والطالبة نورا الدوسري التي حصلت على جائزة خاصة مقدمة من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

وأهدى الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتور سعود المتحمي، هذا الإنجاز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، لرعايتهما الكريمة ودعمهما المستمر للموهوبين والمبدعين وتوجيههما الدائم بضرورة الاستثمار في العقول وتنمية رأس المال الفكري، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وثمّن رعاية الشركة الأساسية للصناعات الأساسية “سابك” لفريق المملكة المشارك في إنتل آيسف 2019، مؤكدًا أهمية الشراكة الإستراتيجية بين “موهبة” و”سابك” لصالح الوطن وموهوبيه، للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030م، وبرنامج التحول الوطني 2020، بتأهيل الكوادر البشرية المبدعة والمتميزة والاستثمار في رأس مال الوطن من الموارد البشرية، من خلال رعاية المواهب وتنمية معارفها، وتطوير مهاراتها، وهو ما يجسد شمولية وإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركة “سابك”.

وقدمت “موهبة” خلال معرض إنتل آيسف 2019 جوائز خاصة للعام العاشر على التوالي، بلغ مجموعها 14 جائزة بقيمة 99 ألف دولار، منحت لمشاريع في ‏مجالات الثورة الصناعية الرابعة في مجالات تعلم الآلة في الكيمياء أو التطبيقات البيئية، وتعلم الآلة في تطبيقات الهندسة الحيوية، وابتكارات الروبوتات، والحلول الذكية في الأمن السيبراني.