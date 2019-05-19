الخطوط السعودية تؤهل 527 طياراً جديداً وتبتعث 1132 متدرب طيران

جدة : واس

أنهت الخطوط السعودية إجراءات القبول النهائية لابتعاث أكثر من 400 متقدم لبرنامج الطيارين بفرعيه الطيران التجاري وعلوم الطيران وتشمل اللياقة الطبية والبدنية المتعلقة بالطيران ، بعد أن اجتازوا اختبارات القبول الأولية للإلتحاق بالدفعة الثالثة للبرنامج الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة التعليم ، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي “وظيفتك بعثتك” ، الذي يُعد العدد الأكبر في دفعة واحدة منذ بدء البرنامج قبل أكثر من عامين .

وتحت مظلة هذا البرنامج ، يتلقى حاليا 476 طالباً يمثلون الدفعتين الأولى والثانية لبرنامج علوم الطيران والطيران التجاري في الخطوط السعودية تعليمهم في أفضل الجامعات وأكاديميات ومعاهد الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية

كما أتم 254 متدرب طيران المرحلة التعليمية والدراسة النظرية في هذه الأكاديميات والمعاهد بنجاح وعادوا إلى الوطن لخوض مرحلة التدريب النهائي في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بجدة التي تزخر بأفضل الإمكانات البشرية والتقنية وأجهزة محاكاة الطيران الحديثة .